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THOM Taekwondo Sporcuları 1 altın ve 1 gümüş madalya ile döndü

Bulgaristan’da düzenlenen Taekwondo Balkan Şampiyonasında Türkiye’yi temsil eden Kayseri TOHM Sporcularından Sine Sürücü Balkan Şampiyonu, Merve Gül Özlü ise Balkan ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attılar.

Bulgaristan'da düzenlenen Taekwondo Balkan Şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden Kayseri TOHM Sporcularından Sine Sürücü Balkan Şampiyonu, Merve Gül Özlü ise Balkan ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attılar.


Taekwondo Balkan Şampiyonası 13-15 Eylül 2019 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Sofya kentinde yapıldı.


Şampiyonada Ülkemizi temsil eden Kayseri TOHM sporcularından Sine Sürücü 46 kg'da Balkan Şampiyonu olurken Merve Gül Özlü ise 55 Kg'da Balkan İkincisi oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Balkan Şampiyonasından 1 Altın ve 1 Gümüş madalya ile dönen sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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