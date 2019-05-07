Tiago Lopes ayağının durumunu paylaştı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan ve müsabakayı 4-2 mağlup noktalandıran İstikbal Mobilya Kayserispor'da Tiago Lopes sakatlandı.

Maçın ilk yarısında Vahid Amiri ile girdiği bir pozisyonda ayağına aldığı darbe neticesinde sakatlanan ve maçı sakat sakat noktalandıran Tiago Lopes, ayağının fotoğrafını çekerek aldığı darbeyi gösterdi. Lopes, ayağının fotoğrafını üzüntü emojisi kullanarak paylaştı.

MR'ı çekilen Portekizli futbolcunun bu hafta Kayseri'de oynanacak Kasımpaşa maçında görev almasının zor olduğu ifade edilirken, tedavisine başlandı.