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Tiago Lopes geldi, Cristian Sapunaru gitti

Kayserispor’da sarı kart cezalısı olan ve Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Portekizli futbolcu Tiago Lopes cezasını tamamlarken, Kasımpaşa maçında sarı kart gören Cristian Sapunaru ise cezalı duruma düştü.

Kayserispor'da sarı kart cezalısı olan ve Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Portekizli futbolcu Tiago Lopes cezasını tamamlarken, Kasımpaşa maçında sarı kart gören Cristian Sapunaru ise cezalı duruma düştü.


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Cristian Sapunaru Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerek, ligin 16.haftasında oynanacak olan Akhisarspor maçında forma giyemeyecek. Öte yandan Kasımpaşa maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Tiago Lopes cezasını tamamladı ve Akhisarpsor maçında forma giyecek. Akhisarspor maçında forma giyemeyecek olan Cristian Sapunaru ligin ilk yarısının son haftasında Erzurum'da oynanacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında yeniden formasına kavuşacak.

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