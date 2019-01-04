Tiago Loqes'in doğum günü kutlandı

Kayserispor'un defans oyuncusu Tiago Lopes'in doğum günü akşam antrenmanı sonrasında kesilen pasta ile kutlandı.

Kayserispor'un 30 yaşına giren defans oyuncusu Tiago Lopes için akşam antrenmanı sonrasında pasta kesildi. Takım arkadaşlarının ve teknik heyetin katıldığı doğum günü kutlamasında oldukça mutlu gözüken Lopes'e doğum günü pastasından ilk parçayı teknik direktör Hikmet Karaman yedirdi. Başarılı futbolcu pasta kesiminin ardından takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.