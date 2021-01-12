Ticaretin ve ekonominin merkezinde Dış Ticaret Lisesi

Mustafa Palancıoğlu, eğitimin ve eğitimcinin dostu Melikgazi Belediyesi olarak, 140 ülkeden fazla ülkeye mal ve ürün ihracat eden Kayseri'de Dış Ticaret Lisesi açılması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Dünyanın ulaşım yollarının artması ve kolaylaşması ile çok küçüldüğünü ve ticaretin artık evrensel yapıldığını belirten hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Artık ticaret bir klavye tuşu ile yapılmaktadır. E-ticaretin artması ve yaygınlaşması yanında büyük çaplı dış ticaret için mevzuatı bilen, liman, havayolu gibi mal sevkiyat konularında eğitimli personelin önemi artmaktadır. Kayserimizde ülkemize hatta dünyaya marka olmuş birçok şirketimiz mevcuttur. Bu açıdan Melikgazi Belediyesi olarak Dış Ticaret Lisesi açılması için çalışma başlattık. Ulusal ve uluslararası iş piyasasına kendini taşıyabilen, sorgulayan, fikir üreten, kendini geliştiren ve kariyer hedefleri koyabilen bireyler yetiştiren öğrenciler mezun edecek bu okulumuz.” dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, teknoloji atölyeleri, teknoloji lisesi gibi özel eğitim merkezleri için çalışmaların devam ettiğini ve dış ticaret lisesi ile ticaretin ve ekonominin merkezi Kayseri'ye yeni bir vizyon kazandıracaklarını sözlerine ekledi.