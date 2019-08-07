İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ticari takside 12 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı

Kayseri’de polis ekiplerinin ticari taksiye yaptığı operasyonda 12 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yapan 2 kişi de gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekiplerinin ticari taksiye yaptığı operasyonda 12 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yapan 2 kişi de gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile ilgili yapılan mücadele kapsamında kent merkezine göçmen getireceği bilgisi alınması üzerine 2 kişiyi takibe aldı. Kayseri-Malatya yolu polis kontrol noktasında, göçmenleri taşıyan ticari taksiye yapılan operasyonda, 12 Afgan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Yasa dışı yollarla ülkeye girip, üçüncü ülkelere gitmek isteyen kaçak göçmenlerin sevk ve idaresine organizatörlük yapan C.Ü. ve G.Y. de gözaltına alındı.


Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.