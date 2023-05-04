TIMSS sınavları Kayseri'de uygulanıyor

Dünyanın en büyük uluslararası öğrenci başarılarını değerlendirme çalışması olan Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) sınavları, Kayseri'de uygulanmaya devam ediyor.

Öğrenci başarılarındaki eğilimleri izlemek ve ulusal eğitim sistemleri arasındaki farklılıkları belirlemek amacıyla düzenlenen TIMSS sınavında Kayseri'yi 5. sınıflar seviyesinde Hikmet Kozan Ortaokulu, Sema Yazar Ortaokulu, Şehit Cennet Yiğit İmam Hatip Ortaokulu, Kayseri Özel Doğuş Ortaokulu, Şehit Mehmet Erdoğan Ortaokulu toplam 170 öğrenciyle; 8. sınıflar seviyesinde Mehmet Bukem Somtaş Ortaokulu, Fevziye Mollaoğlu Ortaokulu ve Sahra Galip Özsan Ortaokulu 98 öğrenciyle temsil ediyor. İl Millî Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, 25 yıldan bu yana uygulanmakta olan, temel amacı matematik ve fen eğitim öğretiminin dünya çapında gelişmesine yardımcı olmak olan TIMSS sayesinde öğrencilerimizin bu derslerdeki durumlarının belirleneceğini, elde edilen verilerin başarıyı artırmak için alınacak tedbirlere kaynaklık edeceğini ifade etti.

Kayseri'de 3 okulda yapılan TIMSS sınavları öncesi öğrencilerle bir araya gelen Karaköse “Heyecanınız yüzlerinizden okunuyor. Uluslararası böyle bir sınavda görev alarak ülkemizi temsil etme gururunu yaşıyorsunuz. Sizlerin bu sınavda başarılı olacağınıza yürekten inanıyorum" diyerek öğrencilere başarılar diledi.