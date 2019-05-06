Tip 1 Diyabetli Çocuklara Moral Etkinliği

Tip 1 Diyabet hastası çocuklar ve aileleri için Hayvanat Bahçesi içerisindeki Harikalar Diyarı Sofrası'nda moral ve farkındalık etkinliği düzenlendi. Ana teması “Diyabet ve Aile” olan etkinlik AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı ile Kayseri Şehir Hastanesi ortaklığında gerçekleştirildi.

Tip 1 Diyabete farkındalık oluşturmak adına tertiplenen etkinliğe; AK Parti Milletvekili Hülya Nergis, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, protokol üyeleri, aileler ve çocuklar katıldılar.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlikte konuşan Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çelik, “Bugün burada Tip 1 Diyabetli çocuklarımızla bir araya gelerek onların kaynaşması ve birbirlerine destek olması adına toplandık. Bu konuyla ilgili desteklerini esirgemeyen Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin'e ve Diyabet Eğitim Hemşiremiz Hayriye Beyaz'a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin; “Hastanemizde bütün doktorlarımızın hastalarımız için nasıl mücadele verdiklerine şahit oldum. Onların yaptığı bu çalışmalara destek olmak benim ve ekibim için gerçekten onur verici. Buradan çocuklarımıza ayrıca bir müjde vermek istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç bizleri bu tür etkinliklerde hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Burada çocuklarımızı hayvanat bahçesi ve bilim merkezi gezisi için davet etti. Kendilerine buradan tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yapmış olduğu konuşmada; “Böylesi bir sosyal sorumluluk projesi içerisinde güzel bir organizasyon yapan kadın kolları il başkanımıza teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Sosyal sorumluluk tabi ki hepimiz için önemli. Elbette bir araya gelerek bir birimizin dertleriyle dertlenip, yavrularımıza ve toplumun diğer kesimlerine sahip çıkmak hepimizin asli görevi olmalı. Bir hekim olarak böyle önemli ve anlamlı bir çalışmada bizlerinde olması gerektiğinin bilincindeyiz.

İleri aşamalarda metabolik sendrom dediğimiz diyabet ağırlıklı olmak üzere, gerek karbonhidrat, gerek lipid, gerekse protein metabolizmasındaki bozukluklardan kaynaklanan, toplumun her kesimini ilgilendiren ve hastalık olarak anılmaya başlanan sağlıksız yaşam tarzları hepimizi etkilemekte. Bunun faturası ülkemiz açısından çok büyük ve ağır olmakta. İlaçların ağırlıklı olarak yurt dışından ithal ediliyor olması ve buna bağlı harcamalar yapılması elbette ki önemlidir. Ama tüm bunların yanında her gün 5-6 km'lik bir yürüyüş ile bu sorunu bedavadan çözmek hepimizin elinde. Dolaysıyla devletimize de milletimize de yük olmayacağız.

Asıl bizim planlarımız bu yavrularımız. Onları sahiplenip ilgilenerek zamanında gerekli önlemler alıp yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürmelerini sağlamak hepimizin görevi. Yavrularımızın gözlerinden öpüyorum” şeklinde konuştu.

Kayseri Milletvekili Hülya Nergis; “Bugün burada Tip 1 Diyabet hastası olan yavrularımızı ve ailelerini ağırlıyoruz. Ömür boyu sürecek bir rahatsızlık. Ciddi bir imtihanın içerisindeler. Bir anne olarak bende sizleri anlıyorum. Bir evladınızın hasta olması sizin için çok zor bir şey. Yiyeceklerini içeceklerini sürekli kontrol etmeniz gerekiyor. Tabi bu kadar önemli bir imtihandan geçiyor olmak kolay değil. Devletin tüm kurumlarının sizlere destek olarak işlerinizi kolaylaştırması lazım. Ülke olarak bu noktada çok ciddi bir mesafe kaydettik. Kayserimizde de sağlık noktasında çok güzel adımlar atıldı. Kayseri Şehir Hastanesi bölgesinde adeta bir başkent konumuna geldi. Bu noktada buradaki yavrularımıza da çok ciddi hizmetler sunularak sağlık noktasındaki problemlerine destek olunuyor” ifadesinde bulundu.