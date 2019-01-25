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Tipide mahsur kalan 14 kişi jandarma tarafından kurtarıldı

Kayseri’nin Akkışla ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 3 araçtaki 14 kişi jandarma ve belediye ekiplerince kurtarıldı.

Kayseri'nin Akkışla ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 3 araçtaki 14 kişi jandarma ve belediye ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Gömürgen ve Ortaköy mahalleleri arasında yoğun tipi sebebiyle kapanan yolda 3 araç mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve belediye ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için harekete geçti. Yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşlara ulaşmak için seferber oldu. Yoğun çalışmalar sonucu mahsur kalan araçlarda bulunan 14 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

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