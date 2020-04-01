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Tır tır geldi, tek tek dikildi

Melikgazi İlçesini ağaçlandırarak 2020 yılında ağaçlandırmada altın yıl ilan edecek olan Melikgazi Belediyesi ilçenin farklı yerlerine farklı türdeki ağaçları dikmeye devam ediyor.


Belediye hizmet binasının etrafına dikilen ağaçları inceleyen ve çınar ağacını toprakla buluşturan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bugün korona virüsle mücadele çalışmalarımızdan farklı bir etkinlik olması açışından 30-40 yıllık çınarları Melikgazi Belediyemizin önüne dikiyoruz. Korona virüs salgını ile mücadelemiz de bir yandan devam ediyor. Bursa Kestel'den getirdiğimiz bu ağaçlarımızı toprakla buluşturmaya devam ediyoruz. Bizler için farklı bir etkinlik oldu. Tır tır, belli aralıklarla ağaçlarımızı farklı illerden alıp getiriyoruz. Kayseri'mizi bu ağaçlar 30-40 yıl ileriye götürecek. Küçük fidanlar dikip yıllarca beklemektense kısa sürede yeşillenecek ağaçlar dikiyoruz. Böyle güzel ve anlamlı bir hizmeti vatandaşlarımıza sunduğumuz için çok mutluyuz. Akçaağaç, ıhlamur, leylandi gibi değişik türde ağaçları Melikgazi'mize dikmeye devam edeceğiz. Daha yeşil bir Melikgazi için ağaçlandırma çalışmalarımız sürecek.” dedi.

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