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Tır yan yattı: 4 yaralı

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde tırın yan yatması sonucunda 2’si yetişkin 2’si çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde tırın yan yatması sonucunda 2'si yetişkin 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesi Beyçayırı mevkiinde 38 TN 8760 plakalı tırın gizli buzlanma sonucunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yan yattığı öğrenildi. Kaza sonrasında yaralanan 2'si yetişkin 2'si çocuk 4 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Pınarbaşı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

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