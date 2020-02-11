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Tırı tamir etmek isterken, canından oluyorlardı

Kayseri’de tamir etmek için yol kenarına alınan tıra, kamyonet çarptı.

Kayseri'de tamir etmek için yol kenarına alınan tıra, kamyonet çarptı. Kazada, bozulan tırını tamir etmek isteyen şoför ile beraber 3 kişi yaralandı.


Kaza, Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan I. yönetimindeki 70 EU 207 plaklı tır, seyir halindeyken bozuldu. Sürücüsü tarafından yol kenarına alınan tıra, Seddat Y. yönetimindeki 38 LD 266 plakalı kamyonet çarptı. Kazada, kamyonet içerisinde bulunan Ali B., Seçkin A. ile birlikte bozulan tırını tamir etek için uğraşan Erdoğan I. yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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