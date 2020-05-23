İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tırın çarptığı genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Kayseri’nin Bünyan ilesinde meydana gelen trafik kazasında, tırın çarptığı genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Bünyan ilesinde meydana gelen trafik kazasında, tırın çarptığı genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gergeme Mahallesinde dün gece meydana gelen kazada, 06 FB 1317 plakalı tır, yaya halinde olan Doğukan Çam isimli gence çarptı. Kazda Doğukan Çam ağır yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Doğukan Çam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Doğukan Çam'ın ölümünden sonra sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, "Hepimizi derinden etkileyen, üzüntüye boğan bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden, genç kardeşimiz Doğukan Çam'a Alah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum" ifadelerini kulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.