Tırın çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yolun karşına geçmeye çalışan şahıs, tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Camikebir Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 38 RZ 202 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Orhan Gültekin'e (60) çarptı. Talihsiz adam ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Gültekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, inceleme yaptı. Gültekin'in cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Tırın şoförü de gözaltına alındı. Ayrıca, kazada hayatını kaybeden Gültekin'in aldığı yiyecekler de etrafa dağıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.