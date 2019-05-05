Tiyatro festivaline 20 ülke ve 81 ilin okullara katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyan Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali'nin 14'üncüsü sona erdi. Tiyatro Festivali'ne bugüne kadar 20 ülkeden ve 81 şehrin tamamından okullar katıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen Tiyatro Festivali, Kayseri'nin yanı sıra 19 farklı şehrimiz ile Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gürcistan ve Bosna Hersek'ten okulların katılımıyla yapıldı.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kapanış töreninde bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, festivale 14 yıl içinde 20 ülkeden ve 81 ilimizin tamamından toplam 414 okulun katıldığını söyledi. Liseli gençlerimizin sahnelediği oyunları bugüne kadar 310 bin kişinin izlediğini ifade eden Beyhan, toplam 5 bin 500 gencin sahnelenen oyunlarda oyuncu veya teknik ekip olarak görev aldığını kaydetti.

Tiyatro festivalini bir yarışma olarak değerlendirmediklerini de dile getiren Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, “Şehrimizin kültürünü tanıtmak, farklı şehir ve ülke kültürlerini tanımak, gençlerimiz arasında dostluk bağlarının kurulmasını sağlamak ve kurulan bağları kuvvetlendirmek amacındayız” dedi. Hüseyin Beyhan, festivale katılan tüm okulları kutladı ve festivale emek verenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali'ne emek verenlere ve okullara plaketleri ve ödülleri verildi.