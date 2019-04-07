Tjaronn Chery Sivas'ı boş geçmiyor

İstikbal Mobilya Kayserispor’un en golcü oyuncusu olan Tjaronn Chery, iki Sivasspor maçında da gol attı.
İstikbal Mobilya Kayserispor'un en golcü oyuncusu olan Tjaronn Chery, iki Sivasspor maçında da gol attı.
İstikbal Mobilya Kayserispor'un Hollandalı futbolcusu Tjaronn Chery, 3-1 kazandıkları Sivasspor maçında 3 dakika içerisinde attığı 2 golle takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Atila Turan'ın 2 asistini de iyi değerlendirip topu rakip ağlara bırakan Chery, rakibin galibiyet umutlarını da yıktı.
Sivasspor maçının 30. ve 33.dakikalarda attığı 2 golle takımının galibiyetle ayrılmasında önemli rol oynayan Tjaronn Chery, ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan ve sarı kırmızılı takımın 2-0 kazandığı Sivasspor maçının 90. dakikasında da gol atmıştı.
9 golü oldu
Sezon başında Çin'in Guizhou Zhicheng takımından kiralık olarak transfer edilen 31 yaşındaki Chery, İstikbal Mobilya Kayserispor forması ile Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 9 gol attı ve 3 asist yaptı.