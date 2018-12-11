Tjaronn Chery yine attı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Hollandalı futbolcusu Tjaronn Chery atmaya devam ediyor.

Takımın en golcü oyuncusu olan Chery, Kasımpaşa maçında penaltıdan attığı golle perdeyi açan isim olurken oynadığı futbolla büyük alkış aldı.

Sezon başından Çin'den kiralık olarak kadroya katılan Tjaronn Chery, bu sezon ligde 6. golünü Kasımpaşa'ya attı. Ligde geride kalan 15.haftasına kadar 5 golü bulunan Chery, dün Kasımpaşa maçında kendine yapılan penaltı sonrası kaleci Ramazan'ı avlayarak takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.

Bu sezon geride kalan 15 haftada bütün maçlarda ilk on birde sahaya çıkan Hollandalı futbolcu Antalyspor, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü ve dün Kasımpaşa maçlarında gol sevinci yaşadı. Takımın 6 golle en golcü oyuncusu olan Tjaronn Chery takımının attığı 13 golün 6'sını kaydetti.