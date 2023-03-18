TKBL: Antalya Toroslar Basketbol: 57 - Melikgazi Kayseri Basketbol: 61

ING Kadınlar Basketbol Süper Liginin 23.
haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda oynadığı maçta Antalya Toroslar Basketbolu 61-57 mağlup ederek 5 maç aradan sona kazandı.
Salon: Kepez Turgut Özal Spor Salonu
Hakemler: Mehmet Şahin, Orkun Yurttaş, Burak Erkan
Antalya Toroslar Basketbol: Khaalia Hillsman (14), Yağmur Yıldız (4), Feyonda Rena (17), İlknur Dumlu, Kayla İreles Wells (16), Helin Boybeyi (6)
Melikgazi Kayseri Baksetbol: Lyndra Weaver (12), Landrum (9), Burcu Yağan (3), Nisa Yalçın, Şuğranur Hatice Sönmez (15), Chanel Mokango (16), Feray Dalkılıç (6)
Periyortlar:
1.Periyot:16-22 (Melikgazi Kayseri lehine)
Devre:27-34 (Melikgazi Kayseri lehine)
3.Periyot:42-41 (Antalya Toroslar lehine)