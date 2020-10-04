TKBL: Bellona Kayseri Basketbol:68 - İzmit Belediye Spor: 69

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde Bellona Kayseri Basketbol kendi sahasında İzmit Belediyespor'a 68-69 yenildi.

İlk çeyrekte rakibine üstünlük sağlayan Bellona Kayseri Basketbol 22-13 önde girdiği ikinci çeyrekte sayı bulmakta zorlandı. İzmit Belediyespor, ikinci çeyrekte rakip potadan boş dönmeyerek skoru 27-29'a getirdi. Devre Bellona Kayseri Basketbol oyuncusu Melis Gülcan'ın attığı sayı ile 29-29 tamamlandı.

3. çeyrekte ilk dakikalarda sayı bulmakta zorlanan Bellona Kayseri Basketbol, Ayşegül, Melis ve Harris'in sayıları ile toparlanarak skoru 38-35'e getirdi. 3. çeyrek Bellona Kayseri Basketbol'un 47-44 üstünlüğü ile bitti.

Oldukça çekişmeli geçen son periyotta, son dakikaya 61-61 eşitlikle bitti. Uzatmaya giden maçın son saniyelerinde hücumdan faydalanamayan Bellona Kayseri Basketbol maçı 68-69 kaybetti.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Ozan Çakar, Tunçtan Durmuşcan, Onur Sönmez

Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi 2, Zeynep 6, Melis 23, Ayşegül 4, Gülse, Cansu, Fatma, Shook 12, Esra, Harris 21

İzmit Belediyespor: Çağla, Miray, Gülşah, Kübra 16, Elif 5, Sksniute 16, Weheeler 8, Jovanoviç 14, Dos Santos 10, Defne

1.Periyot: 22-13 (Bellona Kayseri Basketbol Lehine)

Devre:29-29

3.Periyot:47-44 (Bellona Kayseri Basketbol Lehine)