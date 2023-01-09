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TKBL: Beşiktaş: 84 - Melikgazi Kayseri Basketbol: 81

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig’in 14.

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig'in 14. haftasında İstanbul'da Beşiktaş ile Melikgazi Kayseri Basketbol karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında devreyi 4 sayı önde tamamlayan konuk ekip Melikgazi Kayseri Basketbol maç sonunda Beşiktaş'a 3 sayı farkla 84-81 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar aldığı bu mağlubiyetle üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı.


Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi


Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Haldun Çoban, Hüseyin Çamcı


Beşiktaş: Dana Kiana Evans (39), İrem Naz Topuz (1), Kübra İmren Sevindik (8), Elif Bayram (8), İnci Güçlü, Charise Billings (15), Melek Uzunoğlu (6), Taya Davis Reimer (7)


Melikgazi Kayseri Basketbol: Lyndra Weaver (22), Sevgi Tonguç (5), Zeynep Öykü Kalbisağde, Shay Landrum (21), Burca Yağan, Nisa Yalçın (5), Şuğranur Hatice Sönmez (15), Daugile Sarauskaite (12), Feray Dalkılıç (1)


Periyotlar:


1.Periyot: 22-16


Devre: 37-41


3.Periyot: 58-61

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