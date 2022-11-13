TKBL: Fenerbahçe Alagöz Holding: 97 - Melikgazi Kayseri Basketbol: 53

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 6.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol deplasmanda Fenerbahçe'ye 97-53 mağlup oldu. Fenerbahçe'ye 44 sayı farkla mağlup olan sarı kırmızılılar ligdeki dördüncü mağlubiyetini aldı.
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Semih Vural, Dorukhan Kalyoncu, Hakan Gerey
Fenerbahçe Alagöz Holding: Merve Aydın (9), Olcay Çakır Turgut (6), Mc Bride (27), Howard (21), Stokes (6), Elif İstanbulluoğlu (2), Selin Rachel Gül (4), Manolya Kurtulmuş (5), Doğa Adıcan, İdil Saçalır (1), Şerife Alperi Onar (5), Messeman (11)
Melikgazi Kayseri Basketbol: Lyndra Weaver (22), Sevgi Tonguç (2), Zeynep Öykü Kalbisağde (2), Mısra Albayrak, Keyona Hayes (13), Eylül Minez, Nisa Yalçın, Şuğranur Hatice Sönmez (7), Ferda Dalkıılıç (7)
Periyotlar:
1. Periyot: 26-12 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 51-29 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 75-50 (Fenerbahçe lehine)