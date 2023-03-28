TKBL: Galatasaray Çağdaş Faktoring: 80- Melikgazi Kayseri Basketbol: 61

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 25.
haftasında deplasmanda oynadığı maçta Galatasaray'a 80-61 mağlup oldu.
Salon: Ahmet Cömert Spor Salonu
Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Uğur Özden, Burak Aktaş
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Burak Akbaş (13), Yashey Prints (5), Miray Balotu, Merve Uygül, Pelin Derya Bilgiç (8) Işıl Alben (6), Aija Jurjane (4), Devran Tanaçan, Zyaire Mccovan (14), Meltem Yıldızhan (15), Azura Breeona Stevens (10), Tuğçe Canıtez (5)
Melikgazi Kayseri Basketbol: Lyndra Weaver (18), Shay Landrum (10), Nisa Yalçın (4), Mısra Albayrak, Şuğranur Hatice Sönmez (15), Chanel Makongo (9), Feray Dalkılıç (5)
Periyotlar:
1.Periyot:28-18 (Galatasaray Çağdaş Faktoring)
Devre:47-36 (Galatasaray Çağdaş Faktoring)
3.Periyot:76-46 (Galatasaray Çağdaş Faktoring)