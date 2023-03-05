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TKBL: Melikgazi Kayseri Basketbol: 56 - Fenerbahçe: 110

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 19.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Kadir Has Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 54 sayı farkla 110-56 kazandı.


Salon: Kadir Has Spor Salonu


Hakemler: Umut Özgün Ergün, Mehmet Burak Anlatıcı, Almina Kocabaş


Melikgazi Kayseri Basketbol: Lyndra Weaver (9), Sevgi Tonguç (4), Mısra Albayrak (8), Landrum (13), Eylül Minez (4), Burcu Yağan (6), Nisa Yalçın (8), Şuğranur Hatice Sönmez (4), Feray Dalkılıç, Zeynep Öykü Kalbisağde


Fenerbahçe Alagöz Holding: Sabally (28), Iagupova (9), Vandersloot (14), Olcay Turgut Çakır (8), Stokes (9), Alperi Onar (20), Merve Aydın (6), Elif İstanbulluoğlu (2), Manolya Kurtulmuş (4), İdil Saçalır (4), Selin Rachel Gül (4), Doğa Adıcan (2)


1. Periyot: 11-31 (Fenerbahçe lehine)


Devre: 28-56 (Fenerbahçe lehine)


3. Periyot: 39-79 (Fenerbahçe lehine)

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