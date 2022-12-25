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TKBL: Melikgazi Kayseri Basketbol: 61 - Galatasaray: 100

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 12.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol evinde Galatasaray'ı konuk etti. Kadir Has Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Galatasaray 39 sayı farkla 61-100 kazandı. Kayseri ekibi ise üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.



Salon: Kadir Has


Hakemler: Mehmet Şahin, Halil Erkoç, Safa Halit Çakır


Melikgazi Kayseri Basketbol: Lyndra Weaver 10, Sevgi Tonguç 8, Zeynep Öykü Kalbisağde, Landrum 13, Eylül Minez, Nisa Yalçın, Mısra Albayrak 5, Şuğranur Hatice Sönmez 9, Daugile Sarauskaite 8, Feray Dalkılıç 8


Galatasaray Çağdaş Faktoring: Kamile Nacickaite 21, Simge Tokmak, Miray Balotu, Merve Uygül 8, Pelin Derya Bilgiç 5, Işıl alben 2, Ieva Pulvere 9, Devran Tanaçan 4, Teaira Zyaire McCovan 18, Meltem Yıldızhan 9, Azura Breeona Stevens 17), Tuğçe Canıtez 7


1.Periyot: 11-27 (Galatasaray lehine)


Devre: 28-48 (Galatasaray lehine)


3.Periyot: 50-75 (Galatasaray lehine)

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