TKBL: Melikgazi Kayseri Basketbol: 70 - Nesibe Aydın: 79

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 24.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde Nesibe Aydın'ı konuk etti. Sarı kırmızılılar rakibine 9 sayı farkla 70-79 kaybetti.
Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Alper Özgök, Mehmet Ozan Çakar, Abdullah İlik
Melikgazi Kayseri Basketbol: Lyndra Weaver (25), Shay Landrum (11), Burcu Yağan (10), Nisa Yalçın (4), Mısra Albayrak, Şuğranur Hatice Sönmez (12), Mokango (4), Feray Dalkılıç (4)
Nesibe Aydın: Merrit Ramona Hempe (14), Feride Şevval Akalan (9), Jessica Thomas (13), Chelsea Nelson (9), Duygu Özen (2), Gülşah Duman Bıçakcı (17), Derin Yaya (11), İlayda Güner (4)
Periyotlar:
1.Periyot: 19 - 21 (Nesibe Aydın)
Devre: 30 - 37 (Nesibe Aydın)
3.Periyot: 51 - 61 (Nesibe Aydın)