TKBL: Melikgazi Kayseri Basketbol: 71 - Emlak Konut: 78

haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol dün evinde oynadığı maçta Emlak Konut'a 7 sayı farkla 78-71 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar aldığı bu mağlubiyet ile üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı.

Salon: Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: Semih Vural, Yiğit Emre Şimşek, Haldun Çoban

Melikgazi Kayseri Basketbol: Lyndra Weaver (29), Sevgi Tonguç (4) , Landrum (17), Eylül Minez, Burcu Yağan, Nisa Yalçın (2), Şuğranur Hatice Sönmez (11), Feray Dalkılıç (4), Zeynep Öykü Kalbisağde (4)

Emlak Konut: Melek Selçok (2) Merve Arı, Lavender (23), Bahar Çağlar Ökten (4), Emel Sığırcı (2), Gizem Yavuz (5), Fields (9), Walker (33), Harika Gözde Eldaş

1. Periyot: 22-23 (Emlak Konut lehine)

Devre: 38-41 (Emlak Konut lehine)

3. Periyot: 52-60 (Emlak Konut lehine)