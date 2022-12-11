TKBL: Melikgazi Kayseri Basketbol: 76 -Antalya Toroslar Basketbol: 72

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig’i 10.
ING Kadınlar Basketbol Süper Lig'i 10. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile Antalya Toroslar Basketbol karşı karşıya geldi. Kadir Has Spor Salonunda oynanan zorlu müsabakayı ev sahibi ekip Melikgazi Kayseri Basketbol 76-72 kazandı.
Salon: Kayseri Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ahmet Taner İbin, Fatma Öztürk
Melikgazi Kayseri Basketbol: Lyndra Weaver (21), Sevgi Tonguç, Zeynep Öykü Kalbisağde, Burcu Yağan (4), Mısra Albayrak, Keyona Lavette Hayes (25), Şuğranur Hatice Sönmez (14), Feray Dalkılıç (10),Daugile Sarauskaite (2)
Antalya Toroslar Basketbol: Khaalia Hillsman (14), Yağmur Yıldız,Feyonda Rena Fitzgerald (24), Montrelle Wallace (16), Melike Bakırcıoğlu (4), İlknur Dumlu (3), Helin Boybeyi (11), Tuğçe Murat
Periyotlar:
1. Periyot: 21-16 (Melikgazi Kayseri lehine)
Devre: 36-39 (Antalya Toroslar lehine)
3. Periyot: 54-59(Antalya Toroslar lehine)
Faulle Çıkan: 37.40 Montrell Wallace (Antalya Toroslar Basketbol)