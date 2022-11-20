TKBL: Melikgazi Kayseri Basketbol: 76- BOTAŞ A.Ş: 72

Melikgazi Kayseri Basketbol ligin 7.
haftasında evinde oynadığı müsabakada BOTAŞ'ı 4 sayı farkla 76-72 mağlup etti.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligdeki üçüncü galibiyetini aldı. Sarı kırmızılılar güçlü rakibi BOTAŞ karşısında iyi bir performans sergiledi ve salondan galibiyetle ayrıldı.
Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: İsmail Binbir, Muhammed Murat Zafer, Umut Memiş
Melikgazi Kayseri Basketbol: Lyndra Weaver (17), Sevgi Tonguç (7), Zeynep Öykü Kalbisağde (7), Eylül Minez, Mısra Albayrak (2), Keyona Hayes (29), Şuğranur Hatice Sönmez (8), Feray Dalkılıç (6)
BOTAŞ A.Ş: Meltem Avcı (2), Melis Gülcan (11), Ayşegül Aladağ (9), Hatice Pelin, Sevgi Uzun (20), Sehernaz Çidal (3), Sventoraite (2), Macaulay, (13), Destiny Slocum (12)
Periyotlar:
1.Periyot: 21- 29 (Botaş A.Ş lehine)
Devre: 40 - 36 (Melikgazi Kayseri lehine)
3.Periyot: 57 - 63 (Botaş A.Ş lehine)