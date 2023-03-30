TKBL: Melikgazi Kayseri Basketbol: 76 - Çankaya Üniversitesi:66

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin son hafta karşılaşmasında evinde Çankaya Üniversitesini 76-66 mağlup etti.
Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Özlem Yalman, Duhan Köyiçi, Uğur Akyıldız
Melikgazi Kayseri Basketbol: Lyndra Weaver (32), Zeynep Öykü Kalbisağde, Landrum (22), Eylül Minez, Burcu Yağan (3), Nisa Yalçın (2), Mısra Albayrak, Şuğranur Hatice Sönmez (4), Mokango (13), Feray Dalkılıç
Çankaya Üniversitesi: Zellous (11), Ayşe Cora (19), İdil Türk (2), La Tanya White (20), Sena Özekli, Gülse Uğur (2), Melike Yalçınkaya (1), Gizem Tüzün (2), Aleyna Fatma Cengizhan, Melike Tuğba Oral (9)
Periyotlar:
1.Periyot: 22-17 (Melikgazi Kayseri lehine)
Devre: 36-36 (Berabere)
3.Periyot: 62-49 (Melikgazi Kayseri lehine)
5 faul ile çıkanlar: Mokango - 36.6 (Melikgazi Kayseri Basketbol), Ayşe Cora - 38.00 (Çankaya Üniversitesi)