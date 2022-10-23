TKBL: Melikgazi Kayseri Basketbol: 80 - Rize Belediyesi: 78

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 3.
haftasında oynadığı maçta Rize Belediyesi'ni 2 sayı farkla 80-78 yenerek ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Sarı kırmızılılar maç sonu galibiyeti taraftarı ile kutladı.
Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Sinem Tetik, Yarkın Keskin, Umut Memiş
Melikgazi Kayseri Basketbol: Weaver (16), Sevgi Tonguç (11), Burcu Yağan (5), Şuğranur Sönmez , Hayes (21), Kalu (27), Feray Dalkılıç, Nisa Yalçın
Rize Belediyesi: Hollivay (2), Arzu Asiye Özdemir (18), Sherrill (22), Zohnova (18), Sümeyya Özcan (13), Binnur Gülcan Aydoğmuş, Deniz Üstün (5)
Periyotlar:
1. Periyot: 17-22 (Rize Belediyesi lehine)
Devre: 42-43 (Rize Belediyesi lehine)
3. Periyot: 63-63 (Berabere)
5 faulle çıkanlar: 38.58 Kalu (Melikgazi Kayseri Basketbol), 39.53 Sherrill (Rize Belediyesi)