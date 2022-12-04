TKBL: Melikgazi Kayseri Basketbol: 81-Bursa Uludağ Basketbol: 82

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig'in 9. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile Bursa Uludağ Basketbol karşı karşıya geldi. Kadir Has Spor Salonunda oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı konuk ekip 1 sayı farkla 81-82 kazandı.

Salon: Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: Berk Kurtulmuş, Seda Esen, Burak Aktaş

Melikgazi Kayseri Basketbol: Lyndra Weaver (31), Sevgi Tonguç, Zeynep Ötkü Kalbisağde (12), Burcu Yağan (3), Mısra Albayrak, Keyona Lavette Hayes (14), Şuğranur Hatice Sönmez (14), Feray Dalkılıç (7)

Bursa Uludağ Basketbol: Meryem Gültekin (7), Jazmine Davis (17), Gizem Mürüvet Uca (7), Deniz Çolakoğlu (2), Özge Kavurmacıoğlu (6), İlsu Darıcıoğlu (8), Emma Jean Cannon (35)

Periyotlar:

1.Periyot: 21- 23 (Bursa Uludağ lehine)

Devre: 42 - 43 (Bursa Uludağ lehine)

3.Periyot: 67 - 63 (Melikgazi Kayseri lehine)