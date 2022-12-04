TKBL: Melikgazi Kayseri Basketbol: 81-Bursa Uludağ Basketbol: 82

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig’in 9.
ING Kadınlar Basketbol Süper Lig'in 9. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile Bursa Uludağ Basketbol karşı karşıya geldi. Kadir Has Spor Salonunda oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı konuk ekip 1 sayı farkla 81-82 kazandı.
Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Berk Kurtulmuş, Seda Esen, Burak Aktaş
Melikgazi Kayseri Basketbol: Lyndra Weaver (31), Sevgi Tonguç, Zeynep Ötkü Kalbisağde (12), Burcu Yağan (3), Mısra Albayrak, Keyona Lavette Hayes (14), Şuğranur Hatice Sönmez (14), Feray Dalkılıç (7)
Bursa Uludağ Basketbol: Meryem Gültekin (7), Jazmine Davis (17), Gizem Mürüvet Uca (7), Deniz Çolakoğlu (2), Özge Kavurmacıoğlu (6), İlsu Darıcıoğlu (8), Emma Jean Cannon (35)
Periyotlar:
1.Periyot: 21- 23 (Bursa Uludağ lehine)
Devre: 42 - 43 (Bursa Uludağ lehine)
3.Periyot: 67 - 63 (Melikgazi Kayseri lehine)