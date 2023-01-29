TKBL: Melikgazi Kayseri Basketbol: 85 - OGM Ormanspor: 79

ING Kadınlar Basketbol Süper Liginin 17.
haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile OGM Ormanspor karşı karşıya geldi. Kayseride oynanan zorlu karşılaşmayı Melikgazi Kayseri Basketbol 6 sayı farkla 85-79 kazandı. Sarı kırmızılılar tam 6 maç aradan sonra kazanmasını bildi.
Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Hüseyin Çelik, Anıl Veziroğlu, Hasan Ok
Melikgazi Kayseri Basketbol: Lyndra Weaver (34), Sevgi Tonguç (6), Zeynep Öykü Kalbisağde (2), Shay Landrum (23), Eylül Minez, Burcu Yağan, Nisa Yalçın (2), Şuğranur Hatice Sönmez (13), Feray Dalkılıç (5)
OGM Ormanspor:Monique Thomas (16), Kübra Erat, Jelena Dubljevic (22), Williams (22), Sera Özelçi, Damla Gezgin (5), Banu Şimşek (10), Nazlı Bircan (4)
Periyotlar:
1. Periyot: 14 19 (OGM Ormanspor lehine)
Devre: 36 40 (OGM Ormanspor lehine)
3.Periyot: 66 66 (Berabere)