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TKBL: Melikgazi Kayseri Basketbol: 85 - OGM Ormanspor: 79

ING Kadınlar Basketbol Süper Liginin 17.

haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile OGM Ormanspor karşı karşıya geldi. Kayseride oynanan zorlu karşılaşmayı Melikgazi Kayseri Basketbol 6 sayı farkla 85-79 kazandı. Sarı kırmızılılar tam 6 maç aradan sonra kazanmasını bildi.


Salon: Kadir Has Spor Salonu


Hakemler: Hüseyin Çelik, Anıl Veziroğlu, Hasan Ok


Melikgazi Kayseri Basketbol: Lyndra Weaver (34), Sevgi Tonguç (6), Zeynep Öykü Kalbisağde (2), Shay Landrum (23), Eylül Minez, Burcu Yağan, Nisa Yalçın (2), Şuğranur Hatice Sönmez (13), Feray Dalkılıç (5)


OGM Ormanspor:Monique Thomas (16), Kübra Erat, Jelena Dubljevic (22), Williams (22), Sera Özelçi, Damla Gezgin (5), Banu Şimşek (10), Nazlı Bircan (4)


Periyotlar:


1. Periyot: 14 19 (OGM Ormanspor lehine)


Devre: 36 40 (OGM Ormanspor lehine)


3.Periyot: 66 66 (Berabere)

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