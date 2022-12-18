TKBL: Nesibe Aydın: 74 - Melikgazi Kayseri Basketbol: 60

ING Kadınlar Basketbol Süper Liginin 11.
haftasında Nesibe Aydın ile Melikgazi Kayseri Basketbol karşı karşıya geldi. Ankara'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip Nesibe Aydın, 14 sayı farkla 74-60 kazandı.
Salon: Ankara TOBB ETÜ Spor Salonu
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Şeyhmus Melek, Hasan Ok
Nesibe Aydın: Merritt Ramona Hempe (7), Feride Şevval Akalan (13), Jessica Lauren Thomas (21), Chelsea Keiana Nelson (12), Duygu Özen (5), Gülşah Duman Bıçakçı (12), Derin Yaya, Elif Emirtekin (4),
Melikgazi Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç, Calveion Landrum (9), Eylül Minez, Burcu Yağan (5), Mısa Albayrak (3), Keyona Lavette Hayes (17), Şuğranur Hatice Sönmez (12), Daugile Sarauskaite (12), Feray Dalkılıç (2)
Periyotlar:
1.Periyot: 21-15 (Nesibe Aydın lehine)
Devre:43-34 (Nesibe Aydın lehine)
3.Periyot: 54-51 (Nesibe Aydın lehine)