TKBL: Rize Belediyesi: 71- Melikgazi Kayseri Basketbol: 63

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 16.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Rize Belediyesi ile Melikgazi Kayseri Basketbol karşı karşıya geldi. Rize'de oynanan zorlu müsabakayı ev sahibi ekip 71-63 kazanırken, Melikgazi Kayseri Basketbol ise üst üste altıncı mağlubiyetini aldı.
Salon: Rize Yenişehir Spor Salonu
Hakemler: Serhat Büker, Ahmet Murat Arıkanlı, Fatma Öztürk
Rize Belediyesi: Niray Sena Aral (5), Jaelyn Brown (16), Kolby Morgan (14), Deniz Üstün (3), Arzu Asiye Özdemir (10), Marie Elise Benson (13), Sümeyya Özcan (10)
Melikgazi Kayseri Basketbol: Lyndra Weaver (20), Sevgi Tonguç, Zeynep Öykü Kalbisağde (3), Shay Landrum (20), Burca Yağan (3), Şuğranur Hatice Sönmez (4), Daugile Sarauskaite (13), Feray Dalkılıç
Periyotlar:
1.Periyot: 23-13 (Rize Belediyesi lehine)
Devre: 48-38 (Rize Belediyesi lehine)
3.Periyot: 58-50 (Rize Belediyesi lehine)