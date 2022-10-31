TKBL:OGM Ormanspor: 82- Melikgazi Kayseri Basketbol: 73

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda oynadığı maçta OGM Ormanspor’a 9 sayı farkla 82-73 mağlup oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda oynadığı maçta OGM Ormanspor'a 9 sayı farkla 82-73 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar 4. hafta sonunda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Alper Özgök, Burak Durmuş, Metin Erol
OGM Ormanspor: Kübra Erat (6), Damla Gezgin (15), Fatmanur Karakaş (2), Chelsa Gray (31), Nazlı Bircan Gökdemir (2), Jelena Dubljevic (11), Riquna Willams (12), Sera Özelçi (3), Ceren Gökdemir, Banu Şimşek, Öykü Sena Öktan
Melikgazi Kayseri Basketbol: Lyndra Weaverx (32), Koyna Lavette Hayes (9), Şuğranur Hatice Sönmez (8), Kalu (20), Feray Dalkılıç, Mısra Albayrak (4), Sevgi Tonguç, Zeynep Öykü Kalbisağde, Eylül Minez, Nisa Yalçın
Periyotlar:
1. Periyot: 20-18 (OGM Ormanspor lehine)
Devre: 38-41 (Melikgazi Kayseri lehine)
3. Periyot: 57-53 (OGM Ormanspor lehine)