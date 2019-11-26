Kayseri'nin 4 bin yıllık tarihi bölgesi olan Kültepe, Kaniş-Karum'un restorasyon çalışmalarına sponsor olan Erciyes Anadolu Holding'in düzenlediği tanıtım toplantısında açıklama yapan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, “Kültürel miraslarımıza destek olmayı son derece önemsiyoruz” dedi.

Erciyes Anadolu Holding'te düzenlenen toplantıya Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin ile birlikte protokol ve gazeteciler katıldı.

Türkiye'nin çok büyük zenginliklere sahip olduğunu ve hedeflenen turist sayısına ulaşmak için bu zenginliklerin ortaya çıkarılması gerektiğini söyleyen Vali Şehmus Günaydın, “Bizler Türkiye olarak, çok büyük zenginliklere sahibiz. Bugün Anadolu'nun her tarafına baktığımız zaman, keşfedilmemiş birçok yer olduğunu görüyoruz. Turizmde hedeflediğimiz 70 milyon turist sayısına ulaşabilmemiz için, sahip olduğumuz bu değerleri harekete geçirmemiz ve ortaya çıkarmamız lazım. Kayserimizde de Kaniş - Karum olarak bilinen bölge yaklaşık 4 bin yıllık tarihi ile çok önemli bir eser. Ben ekonomi okuyan birisi olarak söyleyebilirim ki, uluslararası ticaretin yapıldığı ilk bölge olarak birçok yer söylendi ama bunların arasında Anadolu'da en önemli bölge Kaniş - Karum'dur. İnşallah başka programlarda da bir araya geliriz. Ülkemiz için önemli değerlerden olan ve Erciyes Anadolu Holding'in sponsorluğunda yapılacak olan bu tanıtımla da ülkemize ve milletimize önemli katkılar sağlarız” dedi.

70 yıldır çalışmaları süren ama istenilen seviyeye gelmeyen Kaniş - Karum çalışmalarının Erciyes Anadolu Holding katkılarıyla hak ettiği yere geleceğini belirten Memduh Büyükkılıç, “Bizlerin burada sık sık başını ağrıttığımız Erciyes Anadolu Holding'in çok değerli CEO'su Alparslan beye çok teşekkür ediyorum. Burada Kayserimizin hak konumda olmasını desteklemek için, bu güzel ve anlamlı çalışmanın yapılmasında emeği geçen herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kültepe, Kaniş - Karum çalışmalarımız şehir merkezimize 24 kilometre uzaklıkta ama aslında önceden Kayseri'nin merkeziymiş oralar. Bulunan tabletler paylaşılıyor ama 70 yıldır çalışmaları süren ve arzu ettiğimiz seviyeye gelmeyen bu çalışmanın gerek valilik, gerek yerel yönetim ve özellikle de Erciyes Anadolu Holding katkılarıyla hak ettiği yere gelme iradesini göstereceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal da konuşmasında, "Bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek başlamak istiyorum sözlerime. Biz Erciyes Anadolu Holding Yönetimi olarak, Kültepe, Kaniş - Karum gibi tarihi bir olaya katkı sağlıyor olmaktan son derece memnunuz. Biz holding yönetimi olarak gerek sporumuza gerek kültürel ve tarihi mirasımıza destek olmaya devam edeceğiz. Biz bu destekleri son derece önemsiyoruz ve destek olmaya devam edeceğiz” dedi. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan TMSF Başkanı Gülal çalışmalarla ilgili olarak, “Erciyes Anadolu Holding Kayseri'nin bir markası. Dolayısıyla Kayseri'de markaların tanıtımını çok önemsiyoruz. Bu süreç içerisinde de desteğimiz her zaman olacak. Biz burada yapılan çalışmaları çok iyi bir noktaya taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından bölgenin tanıtımı yapılmak üzere Kültepe, Kaniş - Karum'a hareket edildi.