TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen İç Anadolu Bölgesi Odalar ve Borsalar Ortak İstişare Toplantısına katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, asgari ücrete değinerek, “Yeni bir yıla bir asgari ücret ile girmek üzereyiz. Bu noktada bir süredir. Asgari ücret üzerinde uygulanan teşvik ve indirimler mutlaka devam etmelidir. 2019 yılında 500'den fazla istihdam sağlayan 101 TL, 500'ün altında istihdam sağlayana ise 152 TL olarak uygulanan asgari teşvik priminin aynı olması gerekir. Fazla istihdam oluşturan cezalandırılmamalıdır. İş davalarında uygulanan 5 yıllık zaman aşımı süresinin 3 aya, kıdem ihbarı tazminatı, yıllık izin ücreti, kötü niyet ve ayrımcılıktan doğan alacakları için dava açması süresinin 1 yıla indirilmesi süresinin yasal yollara başvurmasında engel olmamasına rağmen sürenin uzunluğundan doğan etkilemelerle karşılıklı hak kayıplarının önüne geçmesini sağlayacaktır. Yeni vergi yüklerinden uzak durulmalı, teşvik mevzuatımız ilçe ve sektörel bazda yeniden gözden geçirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Ekonomimiz zor bir süreçten geçiyor

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış da, “Ekonomimiz zor bir süreçten geçiyor. Bizler çalışmaya ve proje üretmeye devam ediyoruz. Her zamankinden daha fazla birlik olmalı, kenetlenmeli ve üretmek zorunda olduğumuzun da bilincindeyiz. Bu vizyonla bölgedeki oda, borsa ve STK'lar ile güç birliği yapmalı, sosyal, ekonomik ve ticari kurlarda bölgemize hizmet etmek adına sesimizi daha fazla duyurmalıyız. Bölgemizin gelişmesi ve güçlenmesi, bölge oda ve borsalarımızın istişare halinde olması, birlikte hareket etmekten geçmektedir. Bu anlamda bizler tarım ve hayvancılık sektöründe girdi olarak kullanılan elektrik, mazot, gübre, zirai ilaç ve tohum gibi ürünlerin maliyetlerinin çok yüksek olması üreticilerimizi olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuz etkilerin kaldırılması için tarımsal üretim aşamasında girdi maliyetleri arasında en çok paya sahip olan elektrik, mazot, gübre gibi ürünlerde ÖTV ve KDV'den muaf tutularak üreticilerin desteklenmesi için birlikte hareket etmeliyiz” diye konuştu.

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci de, Kayseri'nin ihracat rakamlarını değerlendirerek, “Kayseri'miz 3 organize sanayi bölgesi, 1 üretim ağırlıklı serbest bölgesi ile toplam 42 milyon metrekare alanda bölgemiz ve ülkemize katkıda bulunmaya devam ediyor. Bilindiği gibi 2018 yılında TÜİK verilerine göre Türkiye'nin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 7 civarında artmıştır. Bizde Kayseri olarak geçen yıl ihracatımızı yüzde 27 oranında artırarak serbest bölgemiz dahil 2 milyar 358 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 2019 yılının ilk 9 ayında ise Türkiye'nin ihracatı yüzde 2.3 artarken Kayseri olarak biz ihracatımızı yüzde 8.3 oranında artırmış bulunmaktayız. Kayseri iller arası ihracat sıralamasında 2018 yılında 11. Sıradaki yerimizi 2019 yılında 10. Sıraya çıkartarak bir basamak daha yükselttik” şeklinde konuştu.

İç Anadolu Bölgesinin imkansızlıklar içinde imkansızı başaranların olduğu bir bölge olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

“Aslında baktığımız zaman coğrafya olarak doğal zenginliklerimiz çok yok. Tarım ve hayvancılığımız çok yok. O zorluklara rağmen başarı hikayesi yazan insanların temsilcisisiniz. Geçmişte bu illerimizin durumunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bugün geldiğimizde bu noktada bu iller Türkiye'nin önemli sağlık, turizm, sanayi ve eğitim kentleri haline geldiler. Bugün hepiniz kentinize bakın muhakkak işin bir tarafında rol alır hale geldik. İllerimizde bu dönüşüme öncülük eden oda ve borsalarıma teşekkür ederim. Benim oda ve borsa başkanlarım illerinin kanaat önderleri konumunda. İllerinin ekonomisinin gelişmesi için illerinin zenginleşmesi için gece gündüz çalışırlar. Ben buna bizzat şahidim. İllerimizin daha iyi hedeflerine ulaşması için çalışmak zorundayız. Üyelerimize yol göstermek ve önünü açmak zorundayız. Bu görevde bizlere düşüyor. Çünkü biz seçilerek geldik.”

Toplantıya, Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay da katıldı.