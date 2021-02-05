TOBB Heyeti Kayseri Şeker'de

Rifat Hisarcıklıoğlu, dün akşam saatlerinde Kayseri Şeker'e gelerek, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ve Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Ali Alkan ile birlikte Kayseri Şeker'e gelen TOBB heyeti, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'a baş sağlığı dileklerinde bulunarak, bir süre 66. Pancar Alım Kampanyası ve şeker sektörü hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Hurşit Dede, Kayseri Şeker Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür Yardımcıları Kazım Duygulu, İsmail Gedik ve Birim Müdürlerinin de hazır bulunduğu ziyaretin sonunda Başkan Akay, nazik ziyaretleri ve samimi yaklaşımları nedeniyle TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Ticaret Borsası Başkanlarına teşekkürlerini iletti.