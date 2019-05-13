TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı İlgü, " Türk Toplumu Aile Kurumuna Özel Önem Vermiştir"

TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu ve Kayseri Ticaret Odası tarafından Anneler Günü nedeniyle Girişimci Annelerden Girişimci Çocuklara' konulu panel düzenlendi.

Düzenlenen panele TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğbahan İlgü, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ile çok sayıda kadın katıldı.

Panelin açılışında konuşan, TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Tuğbahan İlgü, "Aile temelde, aynı çatı altında yaşayan aynı ekonomik ve kültürü paylaşan, akrabalık bağları ile birleşmiş en küçük sosyal topluluk olarak tanımlanır. toplumun kültür değerlerinin bir kuşaktan diğer kuşağa aktarılmasında önemli bir role sahiptir. Ailenin temel işlevi bireyin psikolojik gelişimini ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Türk toplumları tarih boyunca aile kurumuna özel önem vermiştir. Bir çok toplumda olduğu gibi toplumumuzda da sosyalleşme sorumluluğu çoğunlukla anneye verilmiştir" dedi.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal ise, "Annelik; çocuklarına adanmış bir hayatın, hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek büyük bir fedakârlığın ve sabrın adıdır. Annelik duygusu kadına verilmiş olan en kıymetli vasıflardan biri olup, anne olmak için illa doğurmuş olmak gerekmemektedir. İçinde merhamet, sevgi, şefkat besleyen bir çiçeği bile özenle yetiştiren tüm kadınlarımız bizim gözümüzde, gönlümüzde annedir" diye konuştu.

Başkal, "Kadınlar yaşamın her alalında üstlendiği rolleri layıkıyla yerine getirerek başarılarıyla adından söz ettirmiştir. Özellikle ailenin şekillenmesinde ve devamının sağlanmasında siz kıymetli hanımefendilerin büyük emeği vardır" ifadesinde bulunarak şunları söyledi:

"Sizler yeri geldiğinde evlatlarımızla yeri geldiğinde anne babamızla bizler arasında köprü kurarak ailemizin birbirine kenetlenmesini sağlıyorsunuz.

Az öncede belirttiğim gibi bir çok alanda çeşitli roller üstlenerek; bazen girişimci bazen bankacı, öğretmen doktor, hakim, milletvekili olarak; Kurtuluş savaşında Kayseriden Ulukışlaya mühimmat taşıyan Seyyide Hanım ve Feride hanım olarak çıktınız karşımıza.

Tüm bu rollerin içinde eş, anne kimliğinizi barındırıyor hangi işi yaparsanız yapın bu kimliğinizi daima yanınızda taşıyorsunuz.

Ne olursa olsun evini ve ailesini ihmal etmeyen çocukları için tüm fedakârlıkları gösteren kadınlarımızın bu özellikleriyle de çocuklarına örnek olacağına inanıyorum.

Bugün burada bulunan pırıl pırıl çocuklarımıza baktığımda “Girişimci Annelerden Girişimci Çocuklara” konulu panelimizin günün anlam ve önemine ne kadar yakıştığını bir kez daha görüyorum.

Elbette annelerin günü de, teşekkürü de tek bir gün olmaz.

Fakat adettendir, bu vesile ile başta annem ve eşim olmak üzere siz kıymetli hanımefendilerin Anneler gününü kutluyor, aramızda olmayan fakat daima yanımızda hissettiğimiz annelerimizi de sevgi, özlem ve rahmetle anıyorum”