TOBB Sanayi Odalarından deprem bölgesine 5 proje

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesindeki 12 Sanayi Odasının Başkanları olarak TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanlığında, İstanbul Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde depremden etkilenen 11 ilin ekonomilerinin yeniden canlandırılması ve normalleşmesi sürecine katkı sağlamak amacıyla bir araya geldik.

Bu çerçevede başlatılan projeler ve hayata geçirilmesinin faydalı olacağını değerlendirdiğimiz öneriler şu şekildedir:

“Tedarikçim Deprem Bölgesinden''

Özellikle büyük ölçekli şirketleri, hammadde ve yarı mamul tedariklerini deprem bölgesindeki firmalardan karşılamaya davet ediyoruz. Bu çerçevede TOBB Sanayi Veritabanından bölgedeki üreticilerle gerekli eşleştirmeleri yaparak, bölgedeki ticaretin yeniden canlanmasını hedefliyoruz. Tüm illerimizdeki Oda ve Borsalar ile 65 Sektör Meclisi üyelerine yönelik bilgilendirme yapılarak, ülke genelinde iş çevrelerinin projeye katılımının sağlanması hedefleniyor.

Ulusal Gıda Perakendecileri çalışması başlatıldı

Oda ve Borsalar ile Sektör Meclisleri kanalıyla ulusal çapta faaliyet gösteren gıda perakendecilerinin tarım ve gıda ürünleri ile hammadde alımlarını deprem bölgesindeki üreticilerden yapmasını amaçlıyoruz. Bu konuda başlatılan çalışmalar hızlandırılacak.

E-ticaret pazaryerlerinden pozitif ayrım

TOBB e-Ticaret Sektör Meclisi kanalıyla başlatılan pazar yerlerinin, deprem bölgesindeki firmalardan tüketiciye ulaştırılacak ürünler için komisyon almaması uygulamasının sektör genelindeki tüm firmalara yaygınlaştırılmasını ve bölgedeki üreticilerin ön plana çıkarılmasını amaçlıyoruz. Bölgeden internet üzerinden yapılacak satışların, kargo masraflarının düşürülmesi için de kargo şirketleri nezdinde girişimlerde bulunulacak.

Teknik Destek Temini

İstihdamın ve ekonomik aktivitenin yeniden canlandırılması, hasar gören üretim tesislerinin tekrar faaliyete başlayabilmesi için Oda ve Borsalar vasıtasıyla ve üyelerimizin katkılarıyla teknik destek seferberliği başlatacağız.

Çalışanlara İlave Gelir Desteği

Deprem bölgesindeki istihdamın toparlanması amacıyla 2023 yılı boyunca çalışanlardan kesilen gelir vergisi ve sigorta priminin çalışanlara iade edilmesinin faydalı olacağını değerlendiriyoruz. Böylece söz konusu kesintilerin çalışanlara ilave gelir olarak yansıtılması sağlanmış olacaktır.

Toplantıya kimler katıldı:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Sanayi Odaları Konsey Başkanı - İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, TOBB Başkan Yardımcısı - İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, TOBB Başkan Yardımcısı - Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TOBB Başkan Yardımcısı - İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi - Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi - Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız.