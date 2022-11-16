TOBB ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Bünyan'a yeni okul

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Bünyan'da yapılması planlanan 8 derslikli yeni okul projesi hayata geçiriliyor.

İlçeye bağlı Yakutiye Mahallesi'nde TOBB ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yapılacak olan 8 derslikli yeni okul projesi Kaymakam Turgut Gülen, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlker Akdoğan, Bünyan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Naim Yavuz ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yetkililerinin katılımları ile incelendi.

İncelemeler sonrası açıklama yapan Başkan Altun, ''İlçemize uzun yıllar hizmet vererek, geleceğe nice bilinçli ve eğitimli nesiller büyütecek yeni okul projesinin ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum'' ifadelerini kullandı.