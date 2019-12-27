İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TOGG'a bir sipariş de Kayseri'den

Kayseri’de Talas Belediyesi, yerli otomobil TOGG’dan 20 adet almak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına dilekçe yazdı.

Kayseri'de Talas Belediyesi, yerli otomobil TOGG'dan 20 adet almak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına dilekçe yazdı.


Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'un tanıtılmasının ardından Talas Belediyesi harekete geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına dilekçe yazan belediye, hizmetlerde kullanmak üzere 20 adet TOGG siparişi verdi.


Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Talas Belediyesi olarak yerli ve milli TOGG marka araçların ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Belediyemizin hizmetlerinde kullanmak üzere 20 adet araç sipariş vermek istiyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.