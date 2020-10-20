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TOHM sporcuları Covid-19 testinden geçti

Bu hafta sonu Ankara’da yapılacak olan TOHM yüzme sporcuları arasındaki test yarışları öncesinde sporcular Covid-19 testi yaptırdı.

Bu hafta sonu Ankara'da yapılacak olan TOHM yüzme sporcuları arasındaki test yarışları öncesinde sporcular Covid-19 testi yaptırdı.


2020-2021 sezonu için hazırlık niteliği taşıyan yarışa Kayseri'den 16 yüzme sporcusu katılıyor. Yarış öncesi zorunlu tutulan Covid-19 testini yaptıran sporcular, sezona hazır olduklarını dile getirdi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporculara ve antrenörlere 2020-2021 sezonunun hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarı dolu bir yıl olmasını diledi.

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