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TOHM Sporcusu Nazlıcan Tekel, Türkiye üçüncüsü oldu

Kayseri TOHM Taekwondo sporcusu Nazlıcan Tekel Ankara’da yapılan Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonasında büyük bir başarıya imza atarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Kayseri TOHM Taekwondo sporcusu Nazlıcan Tekel Ankara'da yapılan Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonasında büyük bir başarıya imza atarak Türkiye üçüncüsü oldu.


Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonası Ankara'da devam ediyor. Şampiyonada Kayseri'yi temsil eden Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi (TOHM) Taekwondo sporcusu Nazlıcan Tekel 46 kg'da Türkiye üçüncüsü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Türkiye Üçüncüsü olan Kayseri TOHM sporcumuzu ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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