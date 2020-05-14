TOHM Yüzme sporcuları ile konferans yapıldı

Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Yüzme İl Temsilcisi Hakan Yıldız, koordinatörler, antrenörler, psikolog ve diyetisyenlerin katıldı.

Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, sporculardan Pandemi sürecinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görüşmede TOHM Diyetisyeni Betül Koçer ve Beslenme Uzmanı Sevil Topaktaş tarafından sporculara Ramazan ayında ve pandemi sürecinde beslenmeleri hakkında bilgi verildi. TOHM Psikoloğu İrem Beykent ise Pandemi sürecinde çalışmalarına evlerinde devam eden sporcularımıza Psikolojik destek verdi.