Tohum Belediyeden, hasat çiftçiden

Talas Belediyesi'nin tarım ve hayvancılığa sağladığı destekler yüz güldürmeye devam ediyor. Talas'taki çiftçilere bu yıl ödünç olarak verilen kuru fasulyeden 1'e 45 ürün elde edildi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, il ve ilçe tarım yetkilileriyle Alaybeyli Mahallesi'ndeki çiftçilerin fasulye hasadı heyecanına ortak oldu. Talas Belediyesi'nin araç ekipmanından tohuma kadar çeşitli kalemlerde sağladığı desteklerin meyvesi bu hasat döneminde de alınmaya devam etti.

“HEM FASULYE HEM HAYVANLARA YEM BİTKİSİ”

Talas Belediyesi'nin tohum desteğinden yararlanan Alaybeyli çiftçilerinden Ali Sancak, “Başkanımızın desteğiyle 250 dönüm nohut, 250 dönüm de fasulye ekimi yaptık. Allah'a şükür verimimiz çok iyi. Belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızın cesareti, başkanımızın desteğiyle tarımda aşamayacağımız konu yok. Fasulyeden çıkan samanla aynı zamanda hayvanlarımıza 16 farklı proteinin bulunduğu yem elde ediyoruz.” dedi.

“BAŞKANIMIZ BİZİ CESARETLENDİRDİ”

Alaybeyli Muhtarı Ender Şahin de müthiş bir verim aldıklarını belirterek, “Hiç ummadığımız verim aldık. Bu, fasulyede ikinci dönem ekimimiz. Daha önce hiç denenmemişti. Sağ olsun başkanımız tohum, ekipman ve rehberlik desteğiyle bizi cesaretlendirdi. Başkanımıza bize her konuda sağladığı yardımlardan dolayı çiftçilerim adına teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“TARIMA DESTEĞİMİZ SÜRECEK”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, 1'e 45 verimin hiçbir sektörde kısa zamanda elde edilemeyecek bir sonuç olduğuna dikkat çekerek, “Maşallah. Çalışırsanız Cenab-ı Allah da veriyor. Toprak cömerttir. O bakımdan biz çiftçimize bu yıl 9 ton fasulye desteğinde bulunduk. Geçen yıl fasulye, nohut, yeşil mercimek ve kabak çekirdeği tohumu desteğinde bulunmuştuk. Bu yıl da yaptık. Nasip olursa gelecek yıl da hayvanlar için yem bitkisi üretiminde öncü olacağız. Bunların hepsi belediyemizin destekleriyle ortaya çıkan sonuçlar. Bu dokunuşlar çok önemli. Devletimiz ve belediyemiz çiftçimize öncü olduğu sürece topraklarımız kendi kendine fazlasıyla yetecek durumda.” ifadelerini kullandı.

İLÇENİN ÜRÜN DESENİ DEĞİŞİYOR

Talas Belediyesi'nin tarım ve hayvancılığa sağladığı katkılar ürün yelpazesini de genişletiyor. Geçen yıl 60 dekar olan fasulye üretimi, Talas Belediyesinin fasulye tohumu desteğiyle bu sene bin dekarın üzerine çıktı. İlçede ekimi giderek yaygınlaşan kuru fasulye ile ürün deseninde değişiklik yaşanmaya başladı.

Öte yandan Talas Belediyesi'nin tarımsal kalkınmaya sağladığı imkanlar da dikkat çekiyor. İlçede tarım ve hayvancılıkla uğraşanlara koyun yıkama banyoluğu, koyun kırkım makinesi, anıza direkt ekim makinesi, taş toplama makinesi, katı gübre dağıtma makinesi ve kompost gübre hazırlama makinesi desteğinin yanı sıra bu yıl seyyar tohum eleme selektörü ve üzüm sıkma makinesi ile üreticinin yanında olmaya devam edildi.