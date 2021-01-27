Toksöz'den Kabakcı'ya ziyaret

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz ziyarette, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı ile birlikte, Kayseri'ye yapılması planlanan Geleneksel Türk Okçuluğu merkezi ve faaliyetleri ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı, merkezin Kayseri'deki spor hayatına farklılık katacağını ifade etti.