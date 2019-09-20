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Tolunay Kafkas, TFF Kayseri Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, TFF Kayseri Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, TFF Kayseri Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.


İstikbal Mobilya Kayserispor için düzenlenen vefa gecesi için dün Kayseri'ye gelen Tolunay Kafkaspor bir takım ziyaretlerde bulundu. Daha önce Kayserispor'da görev yapan tecrübeli teknik adam Tolunay Kafkas, görev yaptığı Kayseri'de projeler hakkında bilgiler aldı.


TFF Kayseri Bölge Müdürü Vahdi Elbaşı, bölge antrenörleri ve personel ile bir araya gelen Kafkas, bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, ziyarette özellikle eğitim ve genç futbolcu gelişimi alanlarında yürüttükleri projelerde bölgelerin üstleneceği roller ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

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