Tomarza Atatürk Ortaokulu Spor Odası'na Hasan Aksoyak ismi verildi

Odanın açılış törenine okul idareci öğretmen öğrencileri ve Hasan Aksoyak katıldı. Konu hakkında bir değerlendirme yapan Erciyes Üniversitesi spor bilimleri fakültesi öğretim görevlisi Hasan Aksoyak " Bu ince nazik ve mükemmel düşüncelerinden dolayı Tomarza Atatürk Ortaokulu öğretmen idareci ve öğrencilerine teşekkür ederim. Daha çok yüreğe dokunabilmek daha çok yüzde tebessüm oluşturabilmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğim'' dedi.