Tomarza Belediyespor hazırlık maçında rakibini 2-0 mağlup etti

Amatör Küme ekiplerinden Tomarza Belediyespor, kendi evinde ağırladığı Kayseri Sanayi Esnafspor'u 2-0 mağlup ederek, lige moralli bir şekilde başladı.

2021-2022 sezonu öncesi Tomarza Belediyespor ile Kayseri Sanayi Esnafspor, Tomarza İlçe Stadında karşı karşıya geldiler. Hazırlık maçının ilk ve ikinci yarası her iki takım oyuncuları da iyi bir maç sergileyerek seyircilerle keyifli bir 90 dakika yaşattı.

Tomarza Belediyespor oyuncularından İlker Karadöl ve Canberk Sarıoğlu'nun attığı gollerle, Tomarza Belediyespor kendi evinde ağırladığı Kayseri Sanayi Esnafspor'u 2-0 mağlup etti.